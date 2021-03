Juventus-Lazio, da lotta scudetto a corsa Champions: come cambiano le cose in un anno





Questa sera alle 20:45 a Torino andrà in scena il terzo anticipo di questa giornata di Serie A Juventus-Lazio, una gara che a tutti gli effetti ha la validità di uno scontro diretto: quello per l’accesso in Champions League. Una realtà ben diversa da quella dello scorso anno, dove le due squadre, proprio in questo momento del campionato, si stavano giocando il primo posto. Molte cose possono cambiare in un anno, e questa gara, con la conseguente validità a livello di classifica, ne sono l’ennesima dimostrazione.

Un anno fa preciso iniziavano la pandemia iniziava il Covid iniziava a serpeggiare ed allarmare un’Italia che si è fatta trovare tanto sorpresa quanto impreparata, facendo così rimandare o annullare i primi eventi: tra questi anche alcune partite di Serie A, che si sarebbero giocate o la settimana successiva a porte chiuse o direttamente a Giugno, data l’interruzione di ogni evento sportivo a data da destinarsi. Situazione che, di fatto, ha spento quella che era una squadra che ormai da mesi stava nettamente dominando in campionato, attaccandosi come non mai al primo posto e distaccando, seppur momentaneamente, l’Inter al terzo posto: la Lazio. Dopo la partita vinta col Bologna in casa il 29 Febbraio 2020 la squadra biancoceleste si è piazzata momentaneamente al primo posto in attesa della scontro diretto tra Juventus ed Inter della settimana dopo. Una corsa a tre, che sarebbe potuta rimanere a due nel giro di qualche giornata, considerando il fatto che l’Inter aveva perso i due scontri diretti a distanza di poco tempo e che, in generale, non si trovasse in un momento ottimale di forma. E le due squadre sarebbero state proprio le due che si affronteranno questa sera. La sfida dello Stadium lo scorso anno non ha avuto alcuna validità a livello di scontri diretti se non la sfida per la classifica marcatori e la scarpa d’oro tra Ronaldo ed Immobile, con il primo che ha superato il secondo, che a sua volta lo ha riagganciato nell’arco di quei 90 minuti. Probabilmente la gara avrebbe avuto un altro significato qualora fosse stata giocata nella condizione pre-lockdown, sarebbe stato lo scontro diretto per il primo posto.

6/3/21

In questa data è previsto il ritorno in Serie A tra Juventus e Lazio, a Torino. Sarà una gara ben diversa da quella dello scorso anno, ma comunque di una grande importanza, considerando la posizione delle due squadre in classifica. Entrambe con una partita in meno, sono sei i punti che dividono le due squadre in classifica: Juventus 49 e Lazio 43. La squadra biancoceleste, dopo sei vittorie consecutive, ha subito una battuta d’arresto a Milano contro l’Inter, prima di perdere pesantemente contro il Bayern in Champions, compromettendo già all’andata la partita, e subendo il contraccolpo contro il Bologna. La Juventus invece alterna partite di qualità con alcune in cui sembra perdere la bussola. Il problema non si riscontra tanto nelle partite perse quanto nei pareggi, 7 finora. Lo stesso numero delle sconfitte della Lazio, che fatica a trovare la via maestra che lo scorso anno la stava portando al trionfo. Per quanto i bianconeri col tempo, comunque, stiano trovando una loro dimensione, l’Inter sembra comunque irraggiungibile, dati i 10 punti che li dividono. Nulla è ancora scritto, ma ciò che è sicuro è il fatto di avere un campionato ben diverso dagli ultimi anni.

