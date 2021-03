Juventus-Lazio, due diffidati per i biancocelesti: ecco chi rischia di saltare il Crotone





Questa sera andrà in scena Juventus-Lazio, gara in programma alle ore 20:45. Le due formazioni, sono pronte a sfidarsi per la lotta Champions League, ci si aspetta quindi una gara dinamica e ricca di emozioni. In casa biancoceleste, ogni partita sarà decisiva per il raggiungimento dell’obbiettivo europeo, motivo per cui Inzaghi avrà bisogno di tutti i suoi uomini per affrontare i prossimi impegni. A causa degli infortuni che stanno colpendo diversi giocatori, quali Radu, Lazzari e Luiz Felipe, il tecnico biancoceleste non potrà fare a meno di altre componenti. Sarà quindi fondamentale gestire i diffidati, che ad oggi risultano essere due nell’organico: uno è Felipe Caicedo, attaccate che sta trovando poco spazio a causa dall’infortunio al piede dal quale proviene, ma si sa che il suo apporto può essere fondamentale sopratutto a gara in corso. Il secondo giocatore, è Mohamed Fares. Il terzino è stato scelto da Inzaghi per ricoprire la fascia sinistra, nella gara di questa sera contro i bianconeri. Dopo diverse partite in panchina, l’algerino ritorna dunque titolare, ma dovrà fare attenzione al cartellino giallo che lo condannerebbe a saltare la prossima sfida contro il Crotone, in programma il 12 marzo.

