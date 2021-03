Juventus-Lazio, Igli Tare nel pre partita: “Facendo risultato stasera, rimarremmo in gioco per l’obbiettivo”





Ai microfoni di Dazn, il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Facendo risultato stasera, staremmo in gioco ancora per il nostro obiettivo. Abbiamo avuto modo di preparare bene la gara, saltando la partita con il Torino: faremo una buona gara. Ci sono spiegazioni per le sconfitte, ma quando perdi devi accettare la sconfitta, e cercare poi di reagire. Ci sono stati momenti psicologici che hanno inciso tanti, ma per punti fatti siamo terzi da Gennaio. Abbiamo fatto un buon campionato ma dobbiamo fare meglio, dobbiamo cercare di vincere e ottenere il più possibile. Siamo una squadra matura e di esperienza, ci sono gli alti e bassi, dobbiamo fare risultato“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: