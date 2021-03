Juventus-Lazio, Inzaghi: “Avevamo la partita in mano prima del loro gol. Per vincere qui serve la partita perfetta”





Al termine del match di questa sera tra Juventus e Lazio, vinto dai bianconeri per 3-1, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “E’ difficile commentare un 3-1 per quello visto in campo, ma probabilmente in questo momento dobbiamo fare di più. Siamo qui a commentare una sconfitta che fa male, sull’1-0 abbiamo tenuto bene il campo, poi abbiamo preso una traversa, poi ce la siamo compromessa. Prima una ripartenza regalata e poi un regalo. Gran parte della partita l’abbiamo comandata, però dobbiamo fare di più e credere in quello che facciamo, ora recupereremo i giocatori e mancano ancora tante partite. Siamo i ritardo, ma ci sono tante partite. Avevamo fatto una rincorsa importante, ci sono mancati uomini importanti che ci hanno condizionato, ma una squadra forte deve andare oltre. Penso che indipendentemente dal secondo gol, mi fa arrabbiare il primo, abbiamo tentato una pressione alta ed abbiamo preso un tiro cross e la palla si è infilata in porta. Avevamo la partita in mano e potevamo raddoppiare. Per vincere qui serve la partita perfetta, con qualche errore qui non vinci. Quest’anno la squadra è ben costruita, dopo aver centrato al qualificazione ci sono venuti a mancare Radu e Ramos che sono molto importanti e che sono da anni da noi, perderli contemporaneamente dispiace, perché avevamo anche l’ottavo di Champions. Dobbiamo guardare al domani ed alle prossime 12 partite, dovremmo farle nel migliore dei modi sapendo che siamo in ritardo”.

