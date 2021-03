Juventus-Lazio, Kulusevski nel pre partita: “Non avrò lo stesso ruolo che ho avuto in altre partite”





Cristiano Ronaldo va in panchina, il partner d’attacco di Kulusevski sarà Morata. A pochi minuti dall’inizio della gara, su questo è intervenuto Dejan Kulusevski ai microfoni di Dazn.”Tra Ronaldo e Morata le cose cambiano perché devi leggere le situazioni: non avrò lo stesso ruolo che ho avuto in altre partite. Riesco ad adattarmi, voglio aiutare e stare vicino a Morata, così possiamo aiutarci insieme”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: