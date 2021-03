Juventus-Lazio: le probabili formazioni





Alle 20:45 di questa sera la Lazio affronterà la Juventus nel match dell’Allianz Stadium valido per la 26° giornata di Serie A. Biancocelesti che vogliono tornare al successo dopo le sconfitte contro Bayern Monaco e Bologna e la partita-non partita di martedì contro il Torino per restare agganciati al treno Champions League. Bianconeri invece a caccia di continuità dopo il 3-0 contro lo Spezia per tentare di inserirsi nella corsa Scudetto con l’Inter sempre più in fuga. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

All. Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Mckennie, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

All. Andrea Pirlo

