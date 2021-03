Juventus-Lazio, Morata: “Stasera è importante la reazione avuta, era una partita fondamentale”





Al termine della partita vinta dalla Juve per 3-1 contro la Lazio, l’autore di due gol ed un assist Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Sono stati tempi un po’ duri per me, sembrava che avessi perso la forza, febbre sempre dopo le partite, un periodo duro. Ora sto recuperando bene, mi sento meglio e spero di stare ancora meglio martedì. Oggi era una partita fondamentale, bisogna pedalare e finché ci saranno punti, lotteremo fino alla fine. Quando si gioca col miglior attaccante della storia del calcio noi dobbiamo pensare a giocare per lui. Bisogna dare palla a lui perché segna, poi quando non c’è lui si pensa di più a tirare. Sono contento anche di fare assist, è una bella sensazione. Non sentivo pressione, di oggi è importante la reazione di oggi, una squadra che vuole vincere. Martedì però ci giochiamo la vita.”

