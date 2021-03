Juventus-Lazio, Pellissier: “Sono due squadre che fanno tanti gol: i bianconeri ne incassano molti, i biancocelesti hanno avuto un calo”





Juventus-Lazio, gara in programma questa sera lle 20.45 all’Alianz di Torino, è una sfida delicata dal punto di vista delle ambizioni in classifica. La banda Inzaghi vuole tornare nei primi quattro posti, i bianconeri cercano di inseguire il sogno scudetto. In occasione della partita, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex attaccante Sergio Pellissier ha analizzato il momento delle due compagini: “Sono due squadre che fanno tanti gol. La Juve rispetto a prima ne prende tanti. La Lazio ha dimostrato di aver fatto molto bene, poi ha avuto un calo”.

