Juventus-Lazio, Pirlo: “Siamo partiti male con un nostro errore. Per noi era una finale”





Al termine della gara vinta dalla Juventus per 3-1 contro la Lazio, l’allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole. “Siamo partiti male per un nostro errore, abbiamo spalancato a loro il gol, ma poi c’è stata un’ottima gara nonostante le assenze. Avevamo i giocatori contati ed anche chi ha giocato, come Arthur e Cuadrado, si è allenato poco. Per noi questa partita era una finale ed alcuni giocatori sono stati impiegati fuori ruolo, dimostrando grande professionalità. La cosa importante erano i 3 punti, grande disponibilità dai giocatori, ciò che mi ho preferito p stata la reazione di squadra, non ci stavo a stare sotto in una partita come questa. Oggi abbiamo iniziato la partita con 20 minuti di ritardo, ma era normale, molti erano di rientro o con posizioni diverse, poi contro una squadra che gioca insieme da tanti anni e che questa settimana non ha giocato. Abbiamo fatto la nostra partita, era uno scontro importante per la classifica. Morata? Non lo abbiamo avuto nell’ultimo periodo a causa di alcuni problemi, per noi è un giocatore fondamentale, lo abbiamo acquistato per le sue caratteristiche, ora speriamo di averlo al 100% per poter dare ancora di più. Kulusevski? Sta reagendo da campione, ma è normale, quando arrivi alla Juve c’è molta pressione, è diverso che giocare da Parma, ma lui sta dimostrando di essere un grande campione, le sue prestazioni vanno solo a suo favore. La gara di martedì è per noi fondamentale e cercheremo di proseguire il cammino anche in Champions e per la nostra stagione. non possiamo sbagliare la gara di martedì. Arthur? l’unico che ci fa uscire nel gioco, con lui la squadra trova sempre aspetti positivi, ti dà ritmo e si trova sempre nella posizione giusta. Speriamo di poterlo avere presto in condizione”.

