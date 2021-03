Juventus-Lazio, terza sconfitta consecutiva in trasferta: non accadeva da oltre 5 anni





Termina la sfida tra Juventus e Lazio, con il risultato di 3-1 a favore dei bianconeri. I biancocelesti, passati in vantaggio con Correa, sono stati rimontati a gara in corso da una rete di Rabiot ed una doppietta di Morata. La squadra di Simone Inzaghi, subisce la terza sconfitta consecutiva in trasferta, dato importante se si considera che non accadeva sa oltre 5 anni. L’ultima volta, fu nel 2015, quando la Lazio di Stefano Pioli subì 4 sconfitte consecutive in trasferta, contro Roma (fuori casa), Sassuolo, Atalanta ed Empoli. Lo riporta Lazio Page.

