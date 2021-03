Juventus-Lazio, Zoff: “Stasera partita delicata per entrambe. I biancocelesti possono mettere in crisi chiunque”





Dino Zoff, doppio ex della sfida tra Juventus e Lazio in programma per questa sera, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. Queste le sue sensazioni sul match dell’Allianz Stadium che a breve avrà inizio: “Juventus? Stasera avrà tante assenze, sarà una partita delicata anche per la Lazio per l’obiettivo Champions e la Juve per agganciare l’Inter. La Lazio è una squadra dal buon potenziale, può mettere in crisi chiunque”.

Infine si è espresso anche su Ciro Immobile e sul suo rendimento sia nella Lazio che nella Nazionale Italiana: “Con la Lazio Immobile conosce i movimenti alla perfezione, forse in Nazionale gli manca qualche meccanismo ma credo non si possa mettere in discussione”.

