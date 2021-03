MOVIOLA | Buona prova di Massa: primi due “rigori” nulli, giusto fischiarlo a Milinkovic





L’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia è il direttore di gara che è stato designato per il posticipo del sabato sera tra Juventus e Lazio. Match complicato dal punto di vista degli episodi, a favore dei bianconeri, che hanno protestato a lungo in diversi casi. La prestazione, però, è positiva. Pochissimi cartellini gialli, scelte giuste anche se controverse, con il VAR che non è mai intervenuto.

Ecco tutti gli episodi:

Morata e Hoedt

Lo spagnolo lamenta un fallo dell’olandese che gli appoggia una mano sulla spalla mentre entrambi corrono verso il pallone. L’arbitro correttamente non fischia, perché l’attaccante della Juventus si lascia cadere con troppa facilità.

Mano di Hoedt

Azione pericolosa della Juve, con Chiesa che viene lanciato a rete con una palla filtrante: Acerbi intercetta il pallone con una scivolata, la palla si alza improvvisamente e colpisce la mano di Wesley Hoedt ad un metro di distanza. Proteste vibranti dei bianconeri, ma l’arbitro Massa non giudica falloso il tocco (ed il VAR, quindi, non può intervenire). Il regolamento, invero, dispone che se a toccare il pallone è prima da un altro calciatore che si trova a distanza ravvicinata, non è fallo di mano.

Alex Sandro su Correa

Manca un cartellino giallo nei confronti di Alex Sandro per un colpo sul volto di Correa. L’arbitro fischia ovviamente fallo, ma non sanziona ulteriormente il bianconero.

Trattenuta di Marusic su Morata in area

Anche qui grandi proteste bianconere per una trattenuta in area biancoceleste, con protagonista sempre lo spagnolo: è di spalle e si appoggia sul montenegrino, entrambi si trattengono ma è l’attaccante a cadere a terra per primo. Massa non fischia e lascia correre.

Rigore Juventus

Fallo netto di Milinkovic che aggancia la gamba sinistra di Ramsey in area di rigore

