PAGELLE – Guizzo Correa e le accelerazioni di Fares uniche note liete. Male Reina, Hoedt ed Escalante





Reina 5 – Il pallone calciato da Rabiot è una fucilata micidiale ma non può infilarsi in porta sul primo palo senza opposizione alcuna. Reattivo su Chiesa in apertura di ripresa. Capitola due volte su Morata senza responsabilità.

Marusic 6 – Non è dispiaciuto fra i tre di difesa ma deve affinare ancora i meccanismi con i compagni. Tutti e tre i gol arrivano dal suo lato, ma per demeriti dei compagni e non suoi. Sarebbe una risorsa, peccato che serve come il pane sugli esterni.

Dall’82’ Pereira SV

Hoedt 5 – Morata se lo porta a spasso per il campo per ritrovarsi solo quando riceve il pallone, quando poi accelera diventa imprendibile come in occasione del momentaneo 2-1. Gioca per mancanza di alternative, non per meriti.

Acerbi 5,5 – Terreno scivoloso nel primo tempo che lo manda lungo un paio di volte. Come al solito fanno comodo le sue sovrapposizioni ma dietro si balla troppo appena abbandona la posizione.

Lulic 5,5 – E’ ancora alla ricerca della migliore condizione. Finchè non ritrova una forma atletica ottimale le sue prestazioni ne risentiranno inevitabilmente.

Dal 55′ Patric 5,5 – Rispolverato sulla fascia come ai vecchi tempi, un ruolo che dovrebbe tornare a ricoprire più spesso.

Milinkovic 5,5 – Una punizione che sfiora il palo e un colpo di testa che si infrange sulla traversa, sono gli estremi della partita della Lazio. Dopo quella capocciata cala il buio sui biancocelesti, ingenuo e discutibile l’intervento su Ramsey.

Lucas Leiva 5,5 – Esiste una Lazio con Leiva e una senza Leiva. Poi dovrebbe esistere una Lazio che aiuta Leiva ma forse è chiedere troppo.

Dal 55′ Escalante 5 – Non fa in tempo ad entrare che Chiesa lo anticipa e si invola per la rete che spiana la strada alla Juventus.

Luis Alberto 6 – Palla fra i piedi inventa sempre qualcosa, la palla con cui manda in porta Milinkovic nella ripresa è da cineteca. Prezioso anche in fase di recupero.

Dall’82’ Caicedo SV

Fares 6 – L’unica nota lieta della serata. In fase di spinta è molto propositivo, sfiora il palo con due conclusioni dal limite mentre sono rivedibili i cross in corsa. Da migliorare la fase difensiva ma almeno ha dimostrato di essere un giocatore che merita questa maglia.

Correa 6,5 – In una azione dimostra che sa ancora accelerare, ubriacare di dribbling e segnare. Segnale confortante di vita con la speranza che sia un antipasto per il finale di stagione e non il dolce.

Immobile 5 – Sta male e si vede, nonostante questo continua a giocare tutte le partite senza mai fermarsi. La mancanza del gol è lo rende più nervoso.

Dall’82’ Muriqi 6 –

All. Inzaghi 5 – La Lazio dura trenta minuti e poi si sgretola mentalmente, fisicamente e tatticamente. Va bene una rosa non sempre all’altezza della situazione ma anche il mister inizia a dare segnali di sbandamento.

