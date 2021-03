Pirlo contro Inzaghi, il precedente nella serata della finale di Sanremo





Giuseppe Pastore, giornalista di Sky TG24, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una curiosa statistica su quello che accadrà stasera. Come scritto dal giornalista, anche nel 2001 andò in scena una sfida tra Andrea Pirlo e Simone Inzaghi nella stessa serata della finale di Sanremo, quando i due vestivano rispettivamente le maglie di Brescia e Lazio. In quell’occasione fu Inzaghi a vincere la sfida, dato che la Lazio si impose sul campo del Brescia per 0-1, grazie alla rete di Salas.

Statistiche Inutili del Tempo che Passa: anche vent’anni fa, nel 2001, la serata finale del Festival di #Sanremo coincise con un anticipo del sabato sera tra #Pirlo e Simone #Inzaghi. E se volete scommettere, quella volta vinse una cantante che fa rima con Arisa e Annalisa. pic.twitter.com/9RQk857iXH — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 6, 2021

