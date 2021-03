Serie A, tra Spezia e Benevento termina in parità





L’anticipo della 26° giornata di Serie A andato in scena all’Alberto Picco tra Spezia e Benevento termina 1-1. Ospiti in vantaggio con la prima rete in Serie A del ‘Tanque’ Gaich al 24′. Al 71′ arriva il pareggio dei padroni di casa firmato Daniele Verde, che insacca Montipò dopo una ribattuta. Un punto a testa con entrambe le squadre che ora sono a 26 punti rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione in classifica con 6 punti di vantaggio sul Torino terzultimo.

