Shehu, prima convocazione in Serie A con la Lazio e un “tifoso” campione del mondo d’eccezione





Prima convocazione in Serie A per Florent Shehu. Il calciatore della Lazio Primavera allenata d Leonardo Menichini è stato infatti chiamato da Simone Inzaghi per la gara di campionato di questa sera tra Juventus e Lazio. Il classe 2002 ha dunque espresso, attraverso una storia Instagram tutta la sue gioia. Poco dopo, il giocatore del Barcellona Antoine Griezmann, ha condiviso la sua storia sul proprio profilo. Entrambi infatti fanno parte della BY&FOR Sport Management. Il francese, laureatosi campione del mondo negli ultimi mondiali con la sua Francia, e “tifoso” d’eccezione del giovane laziale, scenderà anche lui stasera in campo, contro l’Osasuna.

