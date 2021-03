TuttoSport | Mercato Lazio, l’agente Morabito: “Questa può essere l’estate di Savic alla Juventus, il suo prezzo è diminuito”





Questa sera alle 20:45, si giocherà Juventus-Lazio, gara valida per la 26ª di Serie A e per la corsa Champions. A darsi battaglia, due squadre che da diversi anni sono protagoniste nel calcio italiano, pronte ad offrire spettacolo in ogni occasione di confronto. Ad unire le due Società, oltre ai trofei contesi, anche il mercato. Basti pensare alle molteplici volte in cui i bianconeri hanno pescato in casa biancoceleste, come nel caso dell’operazione Lichsteiner. L’agente Vincenzo Morabito, da sempre in contatto con la Juventus, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, nella quale comunica una possibile mossa di mercato che il Ds Paratci potrebbe mettere in atto in questa sessione estiva. In particolare, Morabito fa riferimento ad un eventuale acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che fa gola a molte squadre europee ormai da diversi anni.

Queste le parole dell’agente, che oltre alla questione Savic, ha commentato il lavoro di Tare sul mercato biancoceleste:

“Seppur non sia io il suo procuratore, penso che questa possa essere l’estate di Milinkovic-Savic. È il momento giusto per la Juventus, ma anche per il giocatore e per la Lazio. Il calcio è fatto di cicli. Il mercato è cambiato per tutti, anche per le big europee… Siamo tornati all’era pre Neymar. I 100 milioni che un tempo Lotito chiedeva per Milinkovic, adesso sono al massimo 50. La Juventus ha bisogno di un centrocampista come il serbo da affiancare ai vari Rabiot, Arthur, McKennie e Bentancur”.

“Negli ultimi due anni è stato deludente il mercato di Tare: penso a Vavro, Durmisi, Muriqi… Quando la Lazio spende 18 milioni deve andare sul sicuro, un po’ come quando la Juventus ne ha investiti 75 per De Ligt. Ultimamente i migliori colpi portano la firma di Inzaghi: Immobile, Acerbi, Reina. Simone sarebbe pronto per un ruolo da manager all’inglese: è un grande intenditore ed è aggiornato sui giocatori di tutto il mondo.”

“Inzaghi il Ferguson della Lazio? Come ho detto a Simone poco tempo fa: ‘Ormai sei più laziale tu di me’. Lui sostiene che lo siamo entrambi: ricordo ancora quando lo volemmo fortemente per rinforzare la Lazio di Cragnotti, che poi vinse lo scudetto. Inzaghi ha ridato entusiasmo ai tifosi: è lui il top player. In Inghilterra è seguito da diversi club, ma Simone è troppo innamorato della Lazio. Se dovesse mai andare via, lo immagino soltanto in una società: la Juventus. È nel suo destino”.

L’agente, ha infine rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’operazione Olivier Giroud. Il francese nel mercato invernale di un anno fa, era vicinissimo alla Lazio, ma poi l’operazione non andò a buon fine, saltando definitivamente.

“Io rappresento il suo agente, Manuello, per l’Italia. Giroud è stato ad un passo dalla Lazio un anno fa: se il Napoli avesse ceduto Mertens al Chelsea, il francese sarebbe diventato biancoceleste. E in autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio Giroud è stato praticamente della Juventus.”

