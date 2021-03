Ufficiale, rinviate in Sudamerica le gare di qualificazione ai Mondiali 2022





La CONMEBOL, confederazione sudamericana di calcio, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar previste per marzo saranno rinviate:

“Il Consiglio CONMEBOL ha deciso di sospendere la doppia data delle Qualificazioni per il Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all’impossibilità di avere tempestivamente tutti i giocatori sudamericani. La FIFA analizzerà la riprogrammazione della data, in coordinamento con CONMEBOL e le federazioni associate. Presto verranno studiate le diverse opzioni per lo svolgimento delle partite”.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

