A.MA.MI, l’iniziativa della Lazio per la Giornata Internazionale della Donna





Lunedì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la S.S. Lazio e l’ Associazione delle Forze di Polizia ARGOS lanciano un messaggio per combattere insieme la piaga della violenza sulle donne e della violenza di genere, fenomeno ancora drammaticamente diffuso e che va contrastato con ogni mezzo per garantire un presidio di legalità e giustizia, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione mediatica, di corretta informazione e di educazione per le giovani generazioni.

In questo contesto si è inserita l’idea di organizzare e promuovere una manifestazione dedicata alla non violenza, nelle sue molteplici accezioni, per promuovere, attraverso lo Sport, la Musica e i Valori del rispetto e della sicurezza della persona.

Per parlare di rispetto e sicurezza in nome del binomio sport e musica, la S.S. Lazio e l’Associazione ARGOS hanno indetto una conferenza stampa (lunedì 8 marzo, ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico a Roma) dedicata all’evento, alla quale parteciperanno il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Pino Cangemi, il calciatore Francesco Acerbi, l’allenatrice della squadra Lazio Women, Carolina Morace, Suor Paola, rappresentanti del mondo dello spettacolo come le attrici Anna Falchi, Antonella Lualdi, Antonella Interlenghi, Daniela Fazzolari, Linda Batista, rappresentanti delle Istituzioni, dei Corpi di Polizia, del mondo sportivo, giornalistico e televisivo.

Nell’occasione, sarà presentato il CD musicale prodotto dalla band ABBA The Best “A.MA.MI.“, un messaggio di non violenza e un richiamo al rispetto della persona, senza distinzioni e discriminazioni, che sarà distribuito in tutti i negozi di dischi e megastore e il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione no profit Argos delle Forze di Polizia.

L’evento seguirà scrupolosamente tutte le normative e i protocolli sanitari previsti dall’attuale situazione di emergenza pandemica.

fonte sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: