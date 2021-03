CdS | Gravina ancora su Lazio-Torino: “Decide il giudice sportivo. Dico solo che il protocollo funziona anche nel prevedere le cause di forza maggiore”





Passano giorni e partite di campionato, ma la questione della mancata disputa di Lazio-Torino continua a far parlare. Dopo le dichiarazioni degli stessi giorni, sul tema è tornato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, è intervenuto sul tema rimandando la decisione al giudice sportivo, ma precisando come il protocollo funzioni anche nel prevedere cause di forza maggiore. Gravina ha poi aggiunto come nessuno possa invocare la priorità della giurisdizione sportiva rispetto a leggi dello stato o diritti non sopprimibili. In ogni caso, il numero uno della FIGC conclude evidenziando come sarebbe opportuno che le valutazioni delle Asl fossero uniformi in tutto il paese.

