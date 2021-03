CdS | La Lazio e Immobile spariti





La Lazio fallisce l’appuntamento con il rilancio e vede allontanarsi l’obiettivo stagionale quarto posto. La Lazio è durata circa mezzora, poi la Juventus, dopo il vantaggio di Correa, ha sfruttato la difficoltà dei biancocelesti di ripartire per piazzare il pareggio con Rabiot. Come riporta Il Corriere dello Sport, nella ripresa la gara si è aperta e i bianconeri, complici anche delle alternative entrate non al meglio nella Lazio, hanno prima segnato il sorpasso e poi chiuso la gara con Morata su calcio di rigore.

