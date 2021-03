CdS | Lazio-Torino, i biancocelesti per il 3-0. Memoria in arrivo





La gara con la Juventus va in archivio, quella contro il Torino no. Nella giornata di venerdì, infatti, Lotito e l’avvocato Gentile hanno lavorato alla memoria difensiva da presentare a due giorni dal pronunciamento del Giudice Sportivo Mastrandrea che potrebbe decretare il 3-0 a tavolino, rimettere la questione alla Lega o chiedere ulteriori lumi affidando la questione alla Procura Federale che in tal caso sarebbe chiamata ad indagare i contatti tra il Torino e la Asl. Nella serata di venerdì i granata, poco prima della scadenza decretata dal giudice sportivo, hanno depositato per mezzo del legale Chiacchio un prereclamo fondando le ragioni sul divieto imposto dalla Asl e sulla causa di “forza maggiore” che in base all’art 55 NOIF prevede il rinvio della gara. I piemontesi, tra l’altro, avrebbero anche inserito nell’atto dei passaggi delle ultime dichiarazioni del presidente FIGC Gravina con la Lazio che è passata alle controdeduzioni. Il giudice sportivo a breve comunicherà il giorno della pronuncia, a quel punto la Lazio deciderà quando depositare le memorie. La Lazio chiederà il 3-0 a tavolino evidenziando le incongruenze sui documenti della Asl che avrebbero fatto scadere la quarantena alla mezzanotte del 2 marzo, quattro ore dopo l’ipotetica partita con la Lazio. L’avvocato Gentile, inoltre, ha spiegato come la Lazio contesterà i documenti della Asl torinese che non dovrebbero giustificare la causa di “forza maggiore” con la situazione in esame asimmetrica rispetto a Juventus-Napoli. I giorni passano e la sfida, fuori dal campo, tra Lazio e Torino, entra nel vivo.

