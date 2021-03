Il videomessaggio del motociclista che ha aiutato Ibrahimovic a Sanremo – VIDEO





Alla trasmissione di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa‘, è andato in onda il videomessaggio di Franco Nocera, il motociclista che ha aiutato l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ad arrivare a Sanremo. Il motociclista ha definito l’esperienza allucinante, spiegando come la ricorderà per tutta la vita. Ha poi aggiunto: “Il mio numero ce l’hai, se serve chiamami“. Ennesima pagina di una storia particolare, che ha reso ulteriormente particolare l’esperienza di Zlatan Ibrahimovic in questa veste inedita andata in scena a Sanremo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: