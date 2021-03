Juventus-Lazio, Immobile a secco per la quinta partita consecutiva





La partita di ieri sera contro la Juventus, persa per 3-1, è stata la quinta consecutiva in cui Immobile non è andato a segno. Una novità, considerando i numeri dell’attaccante biancoceleste negli ultimi tempi. Ma, si sa, i momenti non sono mai tutti d’oro e delle flessioni possono esserci. Nonostante comunque ieri sembrasse più attivo rispetto alle scorse partite, Ciro non è riuscito a trovare la via del gol per la quinta partita consecutiva, un dato che si può confrontare con la situazione di due stagione fa, dove Immobile non andò a segno per 9 partite consecutive, tra Aprile e Maggio 2019.

Un altro dato insolito per Immobile è il fatto che, in Serie A, questa stagione non sia mai riuscito a segnare più di un gol a partita, cosa che lo scorso anno sembrava quasi all’ordine del giorno. Sono dati che comunque non devono andare a compromettere la funzionalità, se vogliamo anche maggiore degli anni passati, che l’attaccante biancoceleste ha avuto a livello di gioco della Lazio.

