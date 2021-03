Lazio, preoccupano i numeri della difesa: nelle ultime tre la peggiore striscia d’Inzaghi





La sconfitta contro il Bayern Monaco sembra aver tagliato le gambe alla Lazio incapace di rialzare la testa con Bologna e Juventus. A preoccupare maggiormente in casa biancoceleste è la difesa, il punto di forza della forza della scorsa stagione: nelle ultime tre uscite i capitolini hanno subito 9 reti (4 con il Bayern Monaco, 2 con il Bologna e 3 con la Juventus) tracciando un punto negativo mai toccato nell’era Inzaghi. Per rintracciare un andamento simile, infatti, bisogna risalire al 2013 quando la Lazio subito 4 reti nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, 1 con l’Udinese ed altri 4 sempre con la Juventus, ma in campionato. Lo riporta il profilo twitter di LazioPage

