LAZIO WOMEN | Un punto per le biancocelesti in trasferta a Brescia





Le ragazze di Carolina Morace sono scese in campo quest’oggi alle 12.00 per affrontare il Brescia in trasferta.

Il match di campionato si sblocca al 18′ del primo tempo con un calcio di punizione di Martìn che finisce in rete e segna il momentaneo vantaggio della Lazio Women. Al 39′ il Brescia acciuffa il pareggio con Magri. La gara si chiude sul risultato di 1-1 con le biancocelesti che salgono a quota 28 punti.

