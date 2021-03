Mondiali 2022, la Conmebol rinvia le sfide di qualificazione





La Conmebol, almeno per ora, si arrende al Covid. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il massimo organismo del calcio sudamericano ha deciso, dopo aver ascoltato anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, di rinviare le gare in programma a marzo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Una decisione sofferta, originata dall’impossibilità di avere a disposizione tutti i giocatori sudamericani per le sfide. Un eventuale disputa delle partite avrebbe portato i calciatori di Bundedliga, Premier League e Liga a svolgere dieci giorni di quarantena dopo il rientro in Europa. Una situazione difficile da ammettere che ha portato Conmebol al rinvio delle partite che ora andranno riprogrammate.

