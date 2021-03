PRIMAVERA1 | Lazio impegnata nel big match contro l’Inter per risalire la china





Nel match valido per la 13° giornata del Campionato Primavera 1 la Lazio affronterà l’Inter, nell’appuntamento fissato alle ore 12:30 in scena al Campo Comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. La Lazio, che arriva alla gara avendo raccolto un solo punto nelle ultime 6 partite, dovrà, giocoforza vista la sua posizione in classifica, provare a fare risultato per allontanare lo spettro retrocessione. L’Inter, attualmente terza, andrà a caccia invece di punti fondamentali in ottica Scudetto, con Roma e Spal rispettivamente in prima e seconda posizione.

L’avversario

Avversario complicato per i biancocelesti di Leonardo Menichini. Come evidenziato già in precedenza, i nerazzurri sono, con una gara in meno, la terza forza del campionato con 22 punti, dietro a Roma (27) e Spal (24). La squadra allenata da Armando Madonna è reduce da 6 risultati utili di fila in campionato. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina del 31/01 infatti, i nerazzurri non hanno mai perso trovando 3 pareggi e 3 vittorie. Il sistema di gioco scelto da Madonna è il 4-3-1-2. Da tenere d’occhio il tandem d’attacco Satriano-Fonseca. Il primo, nelle ultime 6 ha trovato il gol ben 5 volte posizionandosi primo nella classifica marcatori dell’Inter. Fonseca invece, nelle ultime 6 ha segnato 2 volte, a cui vanno aggiunte le altre 4 realizzate nel corso del campionato.

Le altre gare della tredicesima giornata

Ascoli-Bologna 2-2, Cagliari-Sampdoria 1-1, Spal-Juventus 1-0, Genoa-Atalanta 2-0, Roma-Sassuolo 1-1, Fiorentina Milan 2-1, Torino-Empoli (rinv.).

La Lazio

Gara fondamentale per i biancocelesti. In campionato, dalla ripresa del torneo contro il Milan, la Lazio ha ottenuto solo un punto, arrivato nella sfida terminata a reti bianche nella decima giornata contro la Spal. Un solo punto raccolto con un occhio alla classifica che si fa sempre più dura. I ragazzi di Menichini sono infatti in penultima posizione, davanti solo all’Ascoli e a 6 lunghezze dalla Fiorentina virtualmente salva (Torino e Empoli rispettivamente a 13 e 15 punti in zona play out). Contro l’Inter peseranno le assenze di Shehu, convocato per la prima volta in Serie A, e di Nimmermeer, ancora out. Rispetto alla scorsa partita contro il Cagliari, persa per 2-1 in casa, non saranno della partita Djavan Anderson e Armini, i quali contro i sardi avevano trovato una maglia da titolare. Riprenderà stabilmente le redini del centrocampo dunque il capitano Andrea Marino.

