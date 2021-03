Scozia, i Rangers vincono il campionato con sei giornate d’anticipo





Con sei giornate d’anticipo, i Rangers sono campioni di Scozia per la 55esima volta nella propria storia. Decisivo i pareggio tra Celtic e Dundee che assegna matematicamente lo scudetto al club allenato da un’icona del calcio come Steven Gerrard. I Rangers, a distanza di 10 anni dall’ultima volta, tornano a festeggiare il titolo grazie ai 20 punti di distacco dal Celtic. Per Gerrard si tratta della prima vittoria in campionato della sua carriera.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: