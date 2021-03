Serie A, Gravina: “I campionati non corrono rischi”





Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport in cui, oltre ad aver parlato della situazione legata a Lazio-Torino, ha ribadito il fatto che i campionati, nonostante la situazione legata al covid, sono fuori pericolo. Queste le sue parole in merito: “La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi.”

