SOCIAL | Etienne Tare dopo il primo gol in campionato: “Contento per il goal” – VIDEO





La Lazio Primavera ha giocato oggi contro l’Inter, perdendo la gara per 3-1 in favore dei nerazzurri. Per i biancocelesti, è andato in gol l’attaccante Etienne Tare, che ha realizzato il primo gol in questo campionato. Tramite Instagram, ha celebrato la sua rete odierna. Ecco le sue parole: “Contento per il goal, peccato per questo risultato amaro. Ora testa al Genoa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Etienne Tare (@etiennetare)

