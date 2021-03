CorSera | Immobile è in crisi: da un mese senza gol





Un mese senza i gol di Ciro Immobile: l’ultimo lo ha segnato il 7 febbraio, decisivo per battere il Cagliari e dare alla Lazio il sesto successo consecutivo in campionato, utile per catapultarsi di nuovo ai vertici della classifica. Un mese con una sola vittoria biancoceleste in 5 partite, quella conquistata contro la Sampdoria: un percorso nero, che ha allontanato in modo forse decisivo la formazione di Inzaghi dalla Champions di questa stagione e anche della prossima. I due fatti – il cen- travanti non la mette dentro, la squadra perde – sono ovviamente legati. E lo si è visto sabato sera contro la Juventus.

Immobile non segna perché la Lazio non funziona, ma anche perché è fuori condizione. Non riesce a fare ciò che vorrebbe, manca di brillantezza. Gli impegni ravvicinatissimi lo hanno condizionato e appesantito, del resto non ha saltato una sola partita di campionato e Champions addirittura dal 21 novembre, subito dopo avere superato il coronavirus: 22 gare di fila da titolare (con l’eccezione della Coppa Italia) in tre mesi e mezzo lo hanno fiaccato, non esiste un atleta che possa conservare una buona forma atletica per tanto tempo con un numero così elevato di impegni. Perché non riposa mai? Soprattutto per mancanza di alternative credibili: Caicedo ha avuto a sua volta problemi fisici; Muriqi non è stato bene e non dà sufficienti garanzie. E Immobile non è certo uno che si tira indietro. Anzi: vuole giocare sempre. Ma le conseguenze a volte sono negative.

La sconfitta contro la Juve, unita ai risultati ottenuti ieri dalle rivali nella corsa alla Champions (Roma inclusa), complicano moltissimo l’inseguimento della Lazio ai primi quattro posti. E’ vero che i biancocelesti devono recuperare la partita con il Torino, ma la quarta in classifica è lontana 7 punti, che diventerebbero 9 se stasera l’Atalanta dovesse battere l’Inter. Inzaghi sa che c’è solo un modo per ricominciare a sperare: infilare una serie di vittorie come quelle che, all’inizio del 2021, hanno consentito alla Lazio di risalire posizioni con

rapidità. In questo il calendario potrebbe dare una mano, perché nelle prossime 5 gare opporrà ai biancocelesti tutte avversarie che non sono al vertice: Crotone, Udinese, Spezia, Verona, Benevento. Se la Lazio vuole partecipare alla prossima Champions, ha solo un modo: ricominciare a vincere, tanto e in fretta.

Corriere della Sera

