La Lazio si allontana dall’obiettivo Champions, la tensione sale. Inevitabile. E anche se l’accordo tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo del contratto è già stato raggiunto, e la data della firma è stata più o meno fissata (tra fine marzo e inizio aprile), molti si chiedono se le difficoltà incontrate dai biancocelesti possano rimettere tutto in discussione. Al momento non ci sono indicazioni di un cambio di rotta, anche se nel calcio non c’è niente di scontato. Basta pensare a quanto accaduto a Napoli, con l’intesa De Laurentiis-Gattuso annunciata in anticipo dalle parti e adesso rinnegata e cancellata dai progetti. Lotito ha preso male gli ultimi insuccessi della Lazio: le modalità del crollo con il Bayern, la caduta di Bologna, la sconfitta di Torino. Non gli piace nemmeno il fatto che i nuovi acquisti non vengano mai utilizzati: la buona partita di Fares sabato indica a suo avviso che un aiuto possono fornirlo, invece restano fuori quasi sempre. Succede con Muriqi, ma anche per Pereira e Musacchio. Viene impiegato con continuità solo Reina, l’unico che – per la società – diventa un problema, perché svaluta Strakosha. Il quale, comunque, dovrebbe tornare presto titolare. Forse già venerdì con il Crotone, al limite dopo il Bayern.

