Covid, le ipotesi sul nuovo lockdown in vista dell’aumento dei contagi





Nonostante il recente Dpcm firmato Mario Draghi con misure volte al contenimento del Covid, si parla già delle prossime decisioni che il governo potrebbe prendere in vista di ulteriori chiusure dovute all’aumento dei contagi. Non è più mistero che questo aumento è dovuto soprattutto alla presenza della variante inglese che ha una maggior contagiosità. Questo fattore mette a rischio ulteriore una curva che, di fatto, è già in aumento.

Saranno diverse le riunioni che spetteranno al governo questa settimana per prendere una decisione che probabilmente colpirà maggiormente il fine settimana ed il coprifuoco. Nel frattempo, come riportato dal Corriere della sera, è previsto un incontro oggi. Draghi non ci sarà, toccherà ai ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini e Bonetti e al sottosegretario Garofoli fare il punto con gli esperti del Cts e con il commissario all’emergenza, Figliuolo. Obiettivo: procedere a un «attento monitoraggio della situazione» nazionale, per poi decidere se l’andamento della curva epidemiologica e l’accelerazione della campagna vaccinale, che Draghi ritiene «cruciale», richiedono o meno nuove misure di contenimento. Tra le ipotesi: lockdown nei finesettimana, coprifuoco anticipato e scuole chiuse in tutta Italia. Si parla anche di eventuale chiusura dei negozi nelle zone dove attualmente sono chiuse le scuole. Nulla di definito e tutto da vedere.

