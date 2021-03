Crotone, il ds Ursino: “Lazio una delle più forti, ma ce la giocheremo”





La Lazio deve ripartire, il momento di difficoltà è evidente. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, i biancocelesti hanno bisogno di ritrovare i tre punti, che gli permetterebbero si risalire in classifica. Prossima occasione per rifarsi, la sfida con il Crotone, in programma venerdì 12 marzo alle ore 15:00. Contro i calabresi, servirà una prestazione all’altezza della rosa di Simone Inzaghi per tornare alla vittoria. In merito alla gara che i rossoblù si apprestano a disputare contro la Lazio, il Ds del Crotone Giuseppe Ursino è intervenuto ai microfoni di TMW.

Queste le sue parole:

“Già una volta è successo un miracolo che poi non lo era. Ci crediamo tutti. Poi quello che succederà non lo so, conta fare sempre bene partita dopo partita. E la Lazio è una delle più forti. Ma ce la giocheremo. In una settimana non si può ancora vedere la mano del mister, che come ha detto sta cercando di migliorare il lavoro di Stroppa. Oggi pensiamo a giocare partita dopo partita. Rinnovo? Se si avvera qualcosa di importante vedremo. Ho visto un allenatore motivato, che vuole ottenere un grande risultato. Poi il contratto non ha nessuna importanza”.

