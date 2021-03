FORMELLO| Si lavora per la partita di venerdì: torna in gruppo Radu





Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato nello scontro diretto con la Juventus ogni pensiero della Lazio è rivolto alla partita casalinga di venerdì contro il Crotone per cercare di rialzare la china quanto prima. La buona notizia arriva da Stefan Radu, che ha svolto l’allenamento al completo, dopo qualche allenamento in cui ha lavorato in modo differenziato a causa dell’intervento subito all’ernia.

Assenti invece Acerbi, Milinkovic, Marusic, Leiva, Lulic e Lazzari, ancora alle prese con l’infortunio subito alla fine del primo tempo contro il Bologna.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: