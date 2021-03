Graziano Cesari, Juve-Lazio: “Mano di Hoedt? Non è mai rigore”





Per Cesari, quello per mano di Hoedt non è mai rigore. L’ex arbitro, a Pressing su Italia 1, ha dichiarato: «Per Massa l’impatto del pallone sulla mano di Hoedt è inatteso, inaspettato e totalmente fortuito. Anche nel check con il Var Di Bello viene riferito del contatto, tra l’altro avvenuto sotto l’altezza della spalla e quindi Massa si fida del collega e fa continuare l’azione. Se si ritiene che il braccio destro di Hoedt vada volontariamente sulla palla è sempre calcio di rigore, così come se va a stopparlo o schiaffeggiarlo. Evidentemente la distinzione è se il braccio è dinamico alla corsa e in questo caso il difensore non può toglierlo. Per gli arbitri quello non sarà mai rigore».

