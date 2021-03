Il presidente dell’AIC Calcagno: “Il mondo del calcio può essere utile a velocizzare le vaccinazioni”





Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento parlando dell’attuale situazione legata al calcio ed al Covid. Queste le sue parole: “Il mondo del calcio potrebbe essere uno dei veicoli da utilizzare per velocizzare il processo di vaccinazione di massa. Nessun canale privilegiato, ma potremmo essere al servizio del sistema con i nostri dottori e la nostra organizzazione.”

Ha poi speso qualche parola riguardo al progetto Champions: “Si tratta di un processo irreversibile, perché solo la parte apicale del calcio può generare nuove risorse. Il fatto che la Champions generi nuove risorse è un bene per tutti, mi auguro vengano redistribuite: la nuova organizzazione sarà un momento fondamentale, condizionerà un’intera generazione, il processo non va contrastato ma accompagnato. A noi preoccupano gli aspetti tecnico-sportivi, in particolare i calendari perché i top players rischieranno di non poter essere utilizzati all’interno dei campionati nazionali per le troppe partite da disputare. Dobbiamo preservare l’equilibrio non solo economico ma anche sportivo: avere una Champions con tantissime partite, unite alle competizioni delle nazionali, è un rischio per i top players”.

