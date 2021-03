Il Tempo | Il Giudice decide sulla partita con il Torino





Risultato sub judice, ma ancora per poco. In questa settimana il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sarà chiamato a decidere sulla partita non disputata tra Lazio e Torino. Le strade sono due, ed entrambe portano al reclamo di una delle due squadre. Da regolamento, dovrebbe arrivare il tre a zero a tavolino a vantaggio dei biancocelesti, ma il giudice sportivo potrebbe tener conto di quelle cause di forza maggiore che il presidente federale Gravina ha evidenziato, limitando – di fatto – la piena autonomia dello stesso giudice sportivo Mastrandrea. Il Torino ha già inviato un pre-ricorso, la Lazio attende di depositare nelle prossime 48 ore le contro deduzioni che terranno conto di numerosi aspetti, in primis della settimana di isolamento fiduciario della Asl di Torino estesa – senza motivi espliciti – per un ulteriore giorno. La stessa Asl, nella giornata del 28 febbraio ha autorizzato gli allenamenti individuali del Torino, prendendo una decisione opposta e contraria alla prima disposizione comunicata ai granata. Il percorso legale non sarà né semplice, né breve.

Il Tempo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: