La Repubblica | Quante tensioni: Lotito e Inzaghi è crisi di coppia





L’8 marzo di un anno fa, la Lazio si svegliò prima in classifica. Oggi è al settimo posto con 19 punti in meno, il peggiore attacco (39 gol) e la seconda peggior difesa (36 subiti, dopo la Roma) tra le “sette sorelle”. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite (2 di fila in Serie A) hanno maledettamente complicato la corsa al quarto posto, lontano 7 punti (con una gara in meno), e minato molte certezze. Anche quelle su Simone Inzaghi, uno dei più criticati. C’è un rimpallo di responsabilità tra società e tecnico, accusato di coinvolgere poco le seconde linee (alquanto irritate, da Caicedo a Pereira) e di gestire senza le adeguate rotazioni un organico che, secondo i dirigenti, è da zona Champions. Pubblicamente Inzaghi ha sempre difeso l’operato del club, anche dopo il 3-1 con la Juve: «Quest’anno la rosa è ben costruita, ho poco da dire». Ma nei fatti è palese la bocciatura delle scelte sul mercato. Tolto Reina, pure lui colpevole a Torino, nessun nuovo acquisto è un titolare. Fares ha giocato 9 partite dall’inizio, di cui una sola nel 2021. Bottino magro per l’algerino, arrivato per 9 milioni dalla Spal per rimpiazzare Lulic, furioso — come Leiva — per la sostituzione di sabato dopo 55 minuti. Ancora meno spazio per Pereira e Muriqi, con 2 presenze a testa da titolari in campionato: il centravanti kosovaro è partito dal 1’ soltanto con Toro e Juve, in coincidenza col balletto dei tamponi di Immobile, e nel 2021 in Serie A ha collezionato solo 119 minuti. Hoedt, voluto dall’allenatore, sta trovando più spazio perché in difesa la Lazio ha dovuto fare i conti con molte defezioni: Radu rientra venerdì col Crotone, mentre Luiz Felipe ha finito la stagione dopo l’operazione di fine gennaio. Proprio per tamponare quest’emergenza, a gennaio la Lazio ha preso Musacchio, sotto contratto fino a giugno (ma con l’obbligo di garantirgli un biennale, dal 1° luglio 2021, se raggiungerà le 10 presenze). Dopo due partite positive, l’argentino ha sbagliato quel famoso retropassaggio contro il Bayern e da quel momento non si è più visto in campo: sabato era in panchina, con Marusic adattato fuori ruolo come stopper di destra.

Anche la vecchia guardia è in crisi. Immobile non segna da 5 partite, Milinkovic e Luis Alberto hanno perso lo smalto dei tempi migliori e Acerbi, quando viene spostato sul centro-sinistra, non assicura la solita tenuta difensiva. C’è la sensazione che il ciclo sia finito e che in estate possa esserci una rifondazione, anche con addii illustri come quello Lulic, in scadenza a giugno. Ma il grande interrogativo è: ci sarà ancora Inzaghi? Fino a un mese fa, nessuno aveva dubbi. Ora nulla è scontato e le parti stanno riflettendo. Anche se il rapporto d’affetto resta intatto, Lotito è insoddisfatto perché convinto che la Lazio non sia da 7° posto. Il presidente aveva già inviato a Inzaghi i documenti per il rinnovo fino al 2024, ma la firma non c’è e a questo punto tutto torna in discussione.

La Repubblica

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: