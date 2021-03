La UEFA sanziona il quarto uomo di PSG-Basaksehir, ma non fu razzismo





“Non fu razzismo”. Il Comitato etico della Uefa ha sospeso fino al termine della stagione il quarto uomo romeno Costantin Coltescu, che durante Psg-Basaksehir utilizzò la parola “negru” per riferirsi a un giocatore di colore della squadra turca autore di un fallo e al vice allenatore del club, Pierre Webo. Ricordate? Era l’8 dicembre: anche Neymar e Mbappé si rifiutarono di continuare a giocare, offesi da quella parola: “Non giochiamo se lui non se ne va”. L’incontro non riprese, l’Uefa fu costretta a rimetterlo in calendario il giorno successivo e con una nuova terna arbitrale. La sanzione tra l’altro si arricchisce anche dell’obbligo di partecipare ad un programma educativo prima del 30 giugno sulle condizioni arbitrali dell’Uefa, stessa richiesta effettuata per il guardalinee Octavian Sovre, che però se l’è cavata con una reprimenda. Ma c’è un aspetto della sanzione che lascerà perplessi proprio i fuoriclasse del Psg. Il motivo della doppia sanzione, per l’Uefa, non è infatti la violazione dell’articolo 14 del Disciplinary Regulation, che regola il razzismo e altri comportamenti discriminatori, ma solo dell’articolo 11, sempre del Disciplinary regulation e dell’articolo 6 dei Termini e condizioni generali per gli arbitri. Per il Comitato etico quindi si è trattato solo di un “comportamento inappropriato”. Lo riporta Repubblica.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: