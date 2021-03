Lotito a Formello per un lungo discorso alla squadra: colloquio anche con Inzaghi e lo staff tecnico





Dopo le tre sconfitte consecutive, in Champions ed in campionato, il Presidente Claudio Lotito ha deciso di intervenire in prima persona, con un discorso alla squadra. Questo quanto riportato da Calciomercato.it, secondo cui il numero uno biancoceleste si è diretto nella giornata di oggi presso il Centro Sportivo di Formello, per tenere un colloquio con giocatori, allenatore e staff tecnico. Ciò che Lotito avrebbe rimproverato a tutto l’organico Lazio, sarebbe il mancato spirito di sacrificio in queste ultime tre apparizioni contro Bayern Monaco, Bologna e Juventus. Un atteggiamento dunque, che non rispecchia quello della passata stagione, quando la squadra di Simone Inzaghi era in lotta per lo scudetto. Il Presidente biancoceleste, si aspetta ora una netta inversione di marcia, a partire dalla sfida con il Crotone e a seguire poi con il resto degli impegni. Un segnale importante, era già stato dato dal Patron stesso nelle scorse settimane, quando con una mossa a sorpresa decise di pagare in anticipo due stipendi a tutta la rosa. Nel frattempo, si attende ancora l’ufficialità del rinnovo del tecnico Simone Inzaghi, con il quale Lotito oggi avrebbe tenuto una conversazione in separata sede. Tra le due parti, permane una bozza di accordo sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus, perciò si attende solamente la fumata bianca del mister piacentino.

Di seguito il Tweet del giornalista Valerio Cassetta, a confermare l’incontro tra Lotito e la squadra:

#Lazio, nel pomeriggio il presidente Claudio #Lotito è stato a Formello. Lungo discorso da vero pater familias alla squadra dopo gli ultimi risultati. Colloquio anche con l’allenatore e lo staff tecnico. Per il #Crotone buone notizie da #Radu che è tornato ad allenarsi in gruppo — Valerio Alessandro Cassetta (@ValerioCassetta) March 8, 2021

