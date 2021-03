Napoli, rottura del legamento crociato del ginocchio per Ghoulam: il comunicato del club





Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Faouzi Ghoulam, terzino algerino degli azzurri, nella sfida di ieri vinta dal Napoli 3-1 contro il Bologna, è uscito anzitempo dal terreno di gioco per un problema al ginocchio sinistro. Questa mattina gli accertamenti che hanno portato alla brutta notizia: rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio. Una doccia fredda per il difensore del Napoli, dopo i problemi avuti negli scorsi anni al ginocchio destro. Questa volta è toccato al sinistro. Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società, il Napoli ha fatto il punto sulla situazione: “Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assisito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart”. Napoli che dunque dovrà fare a meno di Ghoulam per le prossime 13 sfide di campionato che separano gli azzurri dalla fine della stagione.

