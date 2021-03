Pubblicare le registrazioni dei dialoghi tra arbitri e Var? Ecco l’idea dell’Associazione calcistica inglese





Secondo quanto riportato dal sito online del giornale britannico Daily Mail, potrebbe esserci una sorta di svolta in futuro per quanto riguarda gli arbitri e l’utilizzo del Var, almeno in Premier League: dare la possibilità al pubblico di ascoltare le registrazioni della conversazione tra arbitro e colui che è in sala Var. L’idea, o necessità, se così si vuol vedere, nasce da alcune decisioni discutibili prese dagli arbitri dopo i colloqui con l’addetto Var. Il tutto potrebbe prendere corpo da un’iniziale idea avuta dalla FA (Football Association, l’associazione calcistica inglese) che vorrebbe dunque far superare alcuni dubbi inerenti all’utilizzo del Var, rendendo pubbliche le registrazioni direttamente dal microfono dell’arbitro.

