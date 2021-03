SERIE A | Un’Inter cinica batte 1-0 l’Atalanta: nerazzurri a più sei dal Milan





Termina il posticipo di questa 26ª giornata di Serie A. L’Inter batte 1-0 l’Atalanta, in una sfida che si apprestava essere ricca di reti e aperta a qualsiasi risultato, visto il calibro delle due squadre. Ad averne la meglio, sono stati i nerazzurri di Antonio Conte, che con un unico tiro in porta di Milan Skriniar, riescono ad agguantare la vittoria contro un avversario ostico come i bergamaschi. Con il successo ottenuto questa sera, l’Inter si porta a +6 dal Milan raggiungendo quota 62 punti. L’Atalanta di Gasperini invece, con la sconfitta subita al Meazza, rimane al quinto posto a 49 punti.

