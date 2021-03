SOCIAL | 23 anni fa il “Poker servito” della Lazio nei derby contro la Roma: il ricordo della società | VIDEO





Sono passati esattamente 23 anni da quell’8 marzo 1998. Era una domenica e, allo Stadio Olimpico di Roma, andava in scena il quarto derby della Capitale tra Lazio e Roma in quella stagione. Dopo aver vinto la sfida d’andata di campionato per 3-1 e i due quarti di finale, andata e ritorno, di Coppa Italia 4-1 e 2-1, la Lazio si aggiudicò anche la quarta stracittadina stagionale, vincendo per 2-0 il ritorno in campionato, grazie alle reti di Boksic e Nedved. Annata storica per i derby della Capitale, con quattro derby in un unica stagione, vinti tutti e quattro dai biancocelesti. Per ricordare quest’ultimo derby vinto, la Lazio, attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della società, ha ripreso le due reti segnate. Il video è accompagnato dalla frase: “Poker servito”.

