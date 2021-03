SOCIAL | Festa della donna, gli auguri di Luis Alberto a sua moglie Patricia – VIDEO





Oggi 8 marzo è il giorno in cui si celebra la festa della donna. I messaggi di auguri a mogli e figlie, non sono mancati da parte dei biancocelesti, che in questa giornata speciale hanno voluto ringraziare ed omaggiare lo donne che fanno parte della proprie vite. In particolare, il centrocampista della Lazio Luis Alberto, ha voluto condividere un messaggio di auguri a tutte le donne, specialmente a sua moglie Patricia, che ricopre un posto molto importante nel cuore del Mago. Per festeggiare al meglio, lo spagnolo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, un video in cui lui e sua moglie raccontano il legame che lega la coppia. “Auguri a tutte le donne, specialmente a @patri201010 che occupa un posto molto importante nel mio cuore e che mi conosce così bene e….questo affinché vediate che riusciamo sempre a metterci d’accordo (più o meno..)”, queste le parole di auguri del calciatore.

Di seguito il video postato da Luis Alberto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

