Torino, un giocatore negativo al Covid: torna a disposizione di Nicola





Un giocatore in rosa torna a disposizione dell’allenatore Nicola: si tratta del centrocampista Karol Linetty, tornato negativo dopo le molteplici positività riscontrate nel gruppo squadra. I granata, rivedono dunque pian piano ristabilirsi l’organico, completamente dimezzato a seguito del focolaio scoppiato poche settimane fa. Il polacco, domani effettuerà le visite di idoneità, per poi essere reintegrato in rosa.

