Udinese, multato Gotti per una festa vietata in appartamento





Nonostante le restrizioni imposte dall’ultimo DPCM del governo Draghi, Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, avrebbe preso parte in una festa all’interno di un appartamento con altre sette persone, come riporta il Messaggero Veneto. Ad avvertire le forze dell’ordine i vicini di casa, infastiditi dai continui rumori nelle ore notturne. Agli 8 partecipanti alla festa una multa da 400 euro a testa . L’Udinese non ha ancora preso provvedimenti per l’accaduto.

