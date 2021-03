Veròn, debutto per il figlio: è centrocampista come il padre





Nella partita dell’Estudiantes contro l’Arsenal de Sarandi vinta per 5-0 è subentrato anche Deian Veròn, figlio di Sebastian, ex giocatore della Lazio. Dopo esser diventato elemento fisso della seconda squadra, ha debuttato ufficialmente anche in prima squadra, seguendo le orme anche del nonno Juan Ramon, oltre che del padre. Anche lui, proprio come quest’ultimo, è centrocampista.

